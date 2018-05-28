В Казани не будут перекрывать дороги во время чемпионского парада «Ак Барса»

Хоккеисты проедут по центру города на автобусе и продемонстрируют Кубок Гагарина всем желающим.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ», Алексей Анисимов). В столице Татарстана не будут перекрывать дороги во время чемпионского парада «Ак Барса». Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил руководитель медиацентра хоккейного клуба «Ак Барс» Михаил Степанов.

Празднование чемпионства «Ак Барса» и чествование команды пройдет в Казани 30 мая. После встречи с Президентом Татарстана в Кремле хоккеисты сядут в чемпионский автобус и проедут по маршруту ул. Кремлевская – ул. Астрономическая – ул. Право-Булачная – Площадь Тысячелетия.

«Для того, чтобы не создавать сложностей для жителей города по согласованию с ГИБДД дороги не будут перекрываться. Поэтому автобус будет двигаться в потоке с достаточно медленной скоростью для того, чтобы все желающие могли увидеть. Хотели бы обратиться к автомобилистам, чтобы они соблюдали правила дорожного движения, приближаясь к автобусу, дабы не создавать аварийных ситуаций», – подчеркнул Степанов.

На пути следования чемпионского автобуса предусмотрены три остановки: на площади Первого мая (там команда садится в автобус), на пересечении улиц Кремлевской и Астрономической, на пересечении улиц Астрономической и Баумана. Там поклонники команды смогут сделать памятные фото. Чествование «Ак Барса» начнется 30 мая в 17.00 на площади Тысячелетия – для зрителей будут работать интерактивные и фотозоны, фудкорты и многое другое. В 18.00 хоккеистов принимает Президент Татарстана Рустам Минниханов, с 18.50 до 19.30 обладатели Кубка Гагарина проедут по городу, а в 19.00 на площади Тысячелетия стартует концертная программа. Специальными гостями мероприятия станут Полина Гагарина, группа «Пицца» и рэпер Мот.

