Кубок Гагарина отправится в Чехию и примет участие в Сабантуе

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(Казань, 28 мая, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Главный трофей российского хоккея – Кубок Гагарина – отправится в Чехию и примет участие в татарском Сабантуе. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ», сообщил руководитель медиацентра хоккейного клуба «Ак Барс» Михаил Степанов.
По сложившейся традиции каждый из хоккеистов – обладателей Кубка получает трофей в свое распоряжение на некоторое время и, как правило, привозит к себе на Родину. Ранее СМИ сообщали о проблемах с выездом Кубка в Европу и Канаду, однако, Степанов опроверг эту информацию.
«Все необходимые документы для этого подготовлены – в июне Кубок Гагарина отправится в Чехию в гости к Иржи Секачу. Кроме того, голкипер «Ак Барса» Эмиль Гарипов намерен привезти трофей на свою малую Родину (Арский район – прим. Т-и), там Кубок примет участие в праздновании Сабантуя», – подчеркнул руководитель медиацентра «Ак Барса».
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