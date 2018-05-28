Кубок Гагарина отправится в Чехию и примет участие в Сабантуе

Трофей продолжает свое путешествие по всему миру вместе с его действующими обладателями – хоккеистами «Ак Барса».

(Казань, 28 мая, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Главный трофей российского хоккея – Кубок Гагарина – отправится в Чехию и примет участие в татарском Сабантуе. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ», сообщил руководитель медиацентра хоккейного клуба «Ак Барс» Михаил Степанов.

По сложившейся традиции каждый из хоккеистов – обладателей Кубка получает трофей в свое распоряжение на некоторое время и, как правило, привозит к себе на Родину. Ранее СМИ сообщали о проблемах с выездом Кубка в Европу и Канаду, однако, Степанов опроверг эту информацию.

«Все необходимые документы для этого подготовлены – в июне Кубок Гагарина отправится в Чехию в гости к Иржи Секачу. Кроме того, голкипер «Ак Барса» Эмиль Гарипов намерен привезти трофей на свою малую Родину (Арский район – прим. Т-и), там Кубок примет участие в праздновании Сабантуя», – подчеркнул руководитель медиацентра «Ак Барса».

