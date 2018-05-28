Дина Гайзатуллина стала председателем Ассоциации молодежных правительств России

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(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Новым председателем Ассоциации молодежных правительств России стала председатель Молодежного правительства Татарстана Дина Гайзатуллина. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Татарстанка была избрана на состоявшемся в Салехарде X всероссийском съезде Ассоциации молодежных правительств России. На него собрались 150 представителей молодежных совещательных органов более чем из 50 регионов страны.
Дина Гайзатуллина является не только председателем Молодежного правительства РТ, но и генеральным директором республиканского кадастрового центра «Земля».
Само Молодежное правительство республики вошло в топ-10 молодежных совещательных органов регионов.
На данный момент Ассоциация молодежных правительств России объединяет более 2 тыс. представителей молодежи из 67 субъектов Федерации.
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