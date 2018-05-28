Молодежное правительство Татарстана признано одним из лучших в России

На съезде Ассоциации молодежных правительств были отмечены татарстанские проекты «Кадровый резерв» и «Кабинка».

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Молодежное правительство Татарстана вошло в топ-10 лучших молодежных правительств России. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Лучшие молодежные правительства страны были определены на прошедшем в Салехарде X всероссийском съезде Ассоциации молодежных правительств России.

Лучшими также были признаны организации из таких регионов, как Воронежская, Рязанская, Свердловская и Ульяновская области, Красноярский и Приморский края, Республика Саха (Якутия). Ямало-Ненецкий автономный округ и город Санкт-Петербург.

В номинации «Лучший кадровый проект» был отмечен реализуемый с 2009 года татарстанский молодежный проект «Кадровый резерв». «Проектом года» признан разработанный в РТ программно-аппаратный комплекс «Кабинка».