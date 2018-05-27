Организаторы Республиканского ифтара планируют расширить количество участников до 40 тыс.человек

Республиканский ифтар на следующий год также разделят на мужской и женский.

(Казань, 27 мая, «Татар-Информ», Алия Замалеева). Организаторы Республиканского ифтара планируют на следующий год расширить количество участников до 40 тыс. человек. Об этом журналистам на женском ифтаре сообщил первый вице-президент Ассоциации предпринимателей-мусульман РФ Радик Абдрахманов.

Он отметил, что вчера на мужском ифтаре они с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым обсудили этот вопрос. В планах организаторов — собрать в следующем году по 20 тыс. верующих ( 20 тыс.мужчин и 20 тыс. женщин). «У нас амбициозная цель — провести мероприятие на 40 тыс. человек», — сказал он, отвечая на вопрос ИА «Татар-информ».

Место проведения масштабного мероприятия пока неизвестно. По словам Абдрахманова, скорее всего это будет Kazanexpo.

В эти минуты в Казанской академии тенниса впервые проходит женский ифтар республиканского масштаба. На вечер разговения собрались около 4 тыс. мусульманок.