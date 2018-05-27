Организаторы Республиканского ифтара планируют расширить количество участников до 40 тыс.человек

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(Казань, 27 мая, «Татар-Информ», Алия Замалеева). Организаторы Республиканского ифтара планируют на следующий год расширить количество участников до 40 тыс. человек. Об этом журналистам на женском ифтаре сообщил первый вице-президент Ассоциации предпринимателей-мусульман РФ Радик Абдрахманов.
Он отметил, что вчера на мужском ифтаре они с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым обсудили этот вопрос. В планах организаторов — собрать в следующем году по 20 тыс. верующих ( 20 тыс.мужчин и 20 тыс. женщин). «У нас амбициозная цель — провести мероприятие на 40 тыс. человек», — сказал он, отвечая на вопрос ИА «Татар-информ».
Место проведения масштабного мероприятия пока неизвестно. По словам Абдрахманова, скорее всего это будет Kazanexpo.
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