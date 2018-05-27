Проходящий в Казани женский ифтар побил мировой рекорд по количеству собравшихся мусульман

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Фото: архив/Рамиль Гали
(Казань, 27 мая, «Татар-Информ», Алия Замалеева). Женский ифтар, который начался в эти минуты в Казанской академии тенниса, побил мировой рекорд — ранее нигде на ифтар не собиралось такое количество мусульманок. Об этом в ходе меджлиса сообщила ведущая мероприятия.
По ее словам, вечер разговения для прекрасной половины человечества собрал в Казанской академии тенниса несколько тысяч человек.
Эту информацию корреспонденту ИА «Татар-информ» подтвердили и в Ассоциации предпринимателей-мусульман РФ, которая является одним из организаторов мероприятия.
Вице-президент АПМ РФ Радик Абдрахманов сообщил, что на ифтар пришли около 4 тысяч мусульманок. «Мы смело можем утверждать, что ранее ифтара такого масштаба не проводилось», — сказал он, отвечая на вопрос корреспондента ИА «Татар-информ».
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