Проходящий в Казани женский ифтар побил мировой рекорд по количеству собравшихся мусульман

Ранее женского ифтара такого масштаба не проводилось.

(Казань, 27 мая, «Татар-Информ», Алия Замалеева). Женский ифтар, который начался в эти минуты в Казанской академии тенниса, побил мировой рекорд — ранее нигде на ифтар не собиралось такое количество мусульманок. Об этом в ходе меджлиса сообщила ведущая мероприятия.

По ее словам, вечер разговения для прекрасной половины человечества собрал в Казанской академии тенниса несколько тысяч человек.

Эту информацию корреспонденту ИА «Татар-информ» подтвердили и в Ассоциации предпринимателей-мусульман РФ, которая является одним из организаторов мероприятия.

Вице-президент АПМ РФ Радик Абдрахманов сообщил, что на ифтар пришли около 4 тысяч мусульманок. «Мы смело можем утверждать, что ранее ифтара такого масштаба не проводилось», — сказал он, отвечая на вопрос корреспондента ИА «Татар-информ».