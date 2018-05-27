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Татар-информ

27 мая 2018, 17:54

Политика

В Госдуме отреагировали на обвинения Киева в разработке Россией химоружия


России стоит подумать о возбуждении уголовных дел за клевету на международном уровне, сказал Александр Шерин.

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Обвиняя Россию в разработке химического и биологического оружия для «гибридной войны», украинские политики пытаются заработать себе очки, заявил первый зампред Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. Об этом сообщает RT.

По его словам, подобные высказывания показывают «запущенность ситуации» на Украине, так как власти страны хотят казаться народу «популярными и смелыми», не задумываясь об ответственности, которую придется понести за голословные обвинения.

России стоит подумать о возбуждении уголовных дел за клевету на международном уровне, сказал Шерин.

«Если есть заявление, то человек должен либо предоставить неоспоримые доказательства, либо опровергнуть его и извиниться», — отметил депутат.

Если ничего из этого он не может сделать, то надо возбуждать в отношении него уголовное дело, добавил он.

Ранее председатель постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз заявила, что Россия якобы разрабатывает химическое и биологическое оружие массового поражения.

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