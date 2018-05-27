Украина обвинила Россию в разработке химоружия для «гибридной войны»

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Председатель постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз заявила, что Россия якобы разрабатывает химическое и биологическое оружие массового поражения. Об этом пишут «Известия».
Фриз утверждает, что на протяжении трех лет РФ исследует вирусы и гемморагические лихорадки, такие как Эбола и Марбург. Вместо создания вакцин Россия разрабатывает гибрид Эболы и оспы, уверена председатель. Она считает, что занимающиеся исследованиями учреждения закупают материалы для создания отравляющих боевых веществ.
По мнению Фриз, Россия может применить якобы разрабатываемое ею химоружие против Украины и других стран. Она заявила о готовности предоставить отчет, чтобы включить его в спецрапорт по противодействию российским гибридным угрозам.
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