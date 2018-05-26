Песошин о «Каравоне»: Наряду с другими фольклорными праздниками он занимает особое место в РТ

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Фото: Ильнар Тухбатов
(Лаишевский район, 26 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). «Каравон» — любимый праздник русского народа, имеющий многовековую историю. Наряду с татарскими, марийскими, чувашскими и другими фольклорными праздниками он занимает особое место в нашей многонациональной республике. Об этом заявил сегодня на XXVI Всероссийском фестивале русского фольклора «Каравон» Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.
Глава Правительства РТ подчеркнул, что фестиваль стал признанным культурным брендом Татарстана и Лаишевского района.
«На протяжении почти 30 лет село Никольское становится местом встречи друзей, творческих единомышленников. Очень важно приобщение молодежи к обычаям предков, сближение людей разных национальностей и вероисповеданий на основе многовековых традиций. Мы видим, как с каждым годом пополняется славная семья „Каравона“», — отметил Песошин.
«Символично, что в этом году отмечает свое 30-летие со дня создания народный фольклорный ансамбль „Каравон“. За это время изменилось несколько поколений и участников коллектива, которые наряду со старожилами ансамбля продолжают дело по сохранению национальной культуры, обычаев и обрядов русского народа», — добавил он.
Премьер-министр республики зачитал приветствие Президента Татарстана к участникам фестиваля. В нем, в частности, Рустам Минниханов выразил уверенность, что и в дальнейшем «Каравон» послужит сохранению и развитию народных традиций, укреплению межкультурного диалога и единства многонационального народа Татарстана.
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