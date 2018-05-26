Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с русским народным праздником «Каравон»

«Каравон» пройдет сегодня в селе Никольское Лаишевского района, куда из Казани будут запущены бесплатные трансферы.

(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). Президент РТ Рустам Минниханов поздравил жителей Татарстана с праздником русской культуры «Каравон». Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Минниханов отметил, что этот самобытный праздник берет свое начало в глубине веков и является долгожданным событием для жителей и гостей республики, для людей многих национальностей.

По его словам, в «Каравоне» отражается старинное песенно-игровое творчество русского народного празднества, особенностью которого являются красота, доброта и духовное единство его участников.

Лидер республики напомнил об уникальном движении «по солнцу» в едином хороводном круге, придающее особый колорит празднику, традиции которого бережно хранятся энтузиастами и ценителями русской культуры.

«Уверен, что и в дальнейшем „Каравон“ послужит сохранению и развитию народных традиций, укреплению межкультурного диалога и единства многонационального народа Татарстана», — сказал Президент Татарстана и пожелал всем татарстанцам и гостям этого праздника мира, добра и благополучия.

«Шире круг, „Каравон“!» — заключил Президент РТ.

Ранее сообщалось, что для гостей праздника, который сегодня состоится в селе Никольское Лаишевского района, из Казани запустят бесплатные трансферы. Автобусы будут отправляться из трех точек — от Татарского театра имени Г. Камала, ГТРК «Корстон» и станции метро «Проспект Победы».