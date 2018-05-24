49-летняя Светлана Бондарчук похвасталась телом в платье из целлофана

Фанаты выразили восторг по поводу увиденного, некоторые из них пожурили Светлану за отсутствие нижнего белья.

(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). Бывшая жена продюсера Федора Бондарчука – 49-летняя Светлана Бондарчук продемонстрировала стройные формы в необычном платье.



«Платьев много не бывает...» – подписала публикацию Светлана. На снимке запечатлена Бондарчук в наряде с глубоким декольте. Оно переливается и дает характерный для целлофана или клеенки отблеск.



Фанаты выразили восторг по поводу увиденного, некоторые из них пожурили Светлану за отсутствие нижнего белья.



«Жесть, а что уже трусы и лифчик не модно», «Симпатичная клееночка. Это когда нужно только голову помыть под душем скоренько? Хорошая идея», «Шикарная Светлана! Вы богиня», «Офигенная это точно!!!!!», «Тот случай, когда очень...» – написали в Сети поклонники (орфография и пунктуация авторов соблюдены – прим. Т-и).



Брак супругов распался из-за отношений Федора Бондарчука с актрисой Паулиной Андреевой. Многие коллеги отмечают, что Светлана после развода только расцвела. Огонь в ней зажег 37-летний фотограф Сергей Табунов, который стал новым избранником женщины.



Ранее Федор Бондарчук рассказал об особенной дочери. Из-за недоношенности Варвара страдает ДЦП.