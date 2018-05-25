Путин назвал главу РСПП бандитом

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин в шутку назвал главу Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина бандитом, пишет «Газета.Ru».

В ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа простирается от Атлантики до Урала. «У нас Европа от Лиссабона до Владивостока», — поправил французского лидера Шохин.

Путин отметил, что хотел начать с этого свою речь. «Не дал мне это сказать! Бандит!», — с улыбкой пожурил он главу РСПП.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Путин пошутил о своей «болезни цифровизацией».