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Путин назвал главу РСПП бандитом

25 мая 2018, 17:34

Шохин сказал фразу, с которой Президент России собирался начать свою речь.
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(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин в шутку назвал главу Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина бандитом, пишет «Газета.Ru».

В ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа простирается от Атлантики до Урала. «У нас Европа от Лиссабона до Владивостока», — поправил французского лидера Шохин.

Путин отметил, что хотел начать с этого свою речь. «Не дал мне это сказать! Бандит!», — с улыбкой пожурил он главу РСПП.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Путин пошутил о своей «болезни цифровизацией».


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