Путин пошутил о своей «болезни цифровизацией»

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума пошутил о своей «болезни цифровизацией», сообщает ТАСС.

«Господин Шохин (глава Российского союза промышленников и предпринимателей Сергей Шохин — прим. Т-и) сказал, что я заболел в прошлом году цифровизацией. Это не я заболел, это просто мировая экономика беременна цифровизацией, а беременность, как известно, это не болезнь, это нормальное состояние», — сказал Путин. Участники сессии «Бизнес-диалог Россия — Франция» отреагировали на заявление Президента аплодисментами.

Поддержав шутку, Шохин отметил, что первым о «болезни цифровизацией» заявил экс-первый вице-премьер России Игорь Шувалов. «Теперь понятно, почему его нет в правительстве», — предположил Шохин.