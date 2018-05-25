Студентка КФУ победила во всероссийском конкурсе СМИ

Анастасия представила проект «История успеха» об успешных молодых татарстанцах.

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Студентка 4-го курса Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Казанского федерального университета Анастасия Иванова победила во Всероссийском конкурсе «Я живу в России», сообщает пресс-служба КФУ.



Анастасия представила проект «История успеха» об успешных молодых татарстанцах. Получать награду студентка отправилась в Москву. Девушка считает, что необходимо чаще «гореть» успешными историями и освещать их с помощью медиа. Также Анастасия поделилась, что в столице России она встретила множество журналистов, готовых «созерцать и созидать».



После церемонии награждения состоялся показ видеоработ победителей. Анастасия презентовала видео о Вадиме Янгирове, который является создателем «Казанского марафона». Очередной марафон состоялся 20 мая и собрал в Казани тысячи участников из разных точек мира.

Ранее в КФУ наградили победителей премии «Каурый калэм».