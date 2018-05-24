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В КФУ наградили победителей премии «Каурый калэм»

24 мая 2018, 22:56

Гран-при конкурса досталось одиннадцатикласснице Илюзе Ибатуллиной из Арского района.
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(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). 23 мая в Казанском университете самым юным и талантливым журналистам, пишущим на татарском языке, вручили премию «Каурый калэм», сообщает пресс-служба КФУ.

Конкурс стартовал в декабре прошлого года. Среди заявок было множество работ со всей России, жюри отобрало самые лучшие из них. Авторов-победителей пригласили на церемонию награждения.

Заведующий кафедрой татарской журналистики Васил Гарифуллин отметил, что победители этого конкурса имеют привилегии при поступлении на отделение журналистики. Победителей наградил директор Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Леонид Толчинский.

Первое место в категории «Журналистика» заняла одиннадцатиклассница Регина Сафина из Апастовского района. Победительницей в номинации «Публицистика» стала Илзира Гыйззатуллина из Казани, которая также окончила 11 класс. Гран-при конкурса досталось одиннадцатикласснице Илюзе Ибатуллиной из Арского района.

Победители получили памятные подарки и дипломы.

 


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