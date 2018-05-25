Дочь Любови Успенской сразила поклонников обнаженными снимками

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина ошарашила поклонников обнаженными снимками. Девушка выложила в Instagram`e фото с отдыха в Коста-Рике.



На снимках наследница певицы шансона позирует в воде. Судя по «лайкам» и комментариям, фото пришлось по вкусу подписчикам 29-летней девушки. Некоторые из них предположили, что Татьяна даже беременна.



«Беременность. Думаю именно это», «Дитя!», «Как Афродита из пены морской», – написали поклонники.



Плаксина – художница и живет за границей с осени прошлого года. Девушка занимается йогой, преподает, расписывает одежду и много путешествует. Также Татьяна успешно работает в качестве дизайнера.



Успенская рассказывает, что у них с дочерью есть возможность скучать друг по другу, и им это очень нравится. Сейчас, по словам королевы шансона, Татьяна учит иврит, потому что хочет перебраться в Израиль.

Ранее Светлана Лобода показала трогательный момент с новорожденной дочерью.

Публикация от @tatiana_plaksin_ 22 Май 2018 в 9:33 PDT