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Дочь Любови Успенской сразила поклонников обнаженными снимками

25 мая 2018, 16:01 , Фото: www.instagram.com

Дочь Любови Успенской сразила поклонников обнаженными снимками Девушка выложила в Instagram`e фото с отдыха в Коста-Рике.
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(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина ошарашила поклонников обнаженными снимками. Девушка выложила в Instagram`e фото с отдыха в Коста-Рике.

На снимках наследница певицы шансона позирует в воде. Судя по «лайкам» и комментариям, фото пришлось по вкусу подписчикам 29-летней девушки. Некоторые из них предположили, что Татьяна даже беременна.

«Беременность. Думаю именно это», «Дитя!», «Как Афродита из пены морской», – написали поклонники.

Плаксина – художница и живет за границей с осени прошлого года. Девушка занимается йогой, преподает, расписывает одежду и много путешествует. Также Татьяна успешно работает в качестве дизайнера.

Успенская рассказывает, что у них с дочерью есть возможность скучать друг по другу, и им это очень нравится. Сейчас, по словам королевы шансона, Татьяна учит иврит, потому что хочет перебраться в Израиль.

Ранее Светлана Лобода показала трогательный момент с новорожденной дочерью.

 

Публикация от @tatiana_plaksin_

 

Публикация от @tatiana_plaksin_


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