Путин отреагировал на обвинения в причастности РФ к крушению MH17

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Россия признает итоги расследования гибели малайзийского Boeing 777 MH17 над Донбассом только в том случае, если сама будет в нем полноценно участвовать. Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявил Президент РФ Владимир Путин, передает РБК.

Российский лидер заметил, что в связи с участием в работе Петербургского международного экономического форума он детально не знаком с заявлением Объединенной следственной группы, однако может сказать об отношении к расследованию российской стороны.

Путин пожаловался, что РФ не допускают к участию в расследовании, в отличие от Украины, хотя именно украинская сторона не ограничила полеты самолетов над территорией, где начался конфликт. В связи с этим он отметил, что Россия не знает оснований тех выводов, которые делают следователи, но обязательно изучит их заявление и сформулирует свое отношение к нему.

Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над Донецкой областью Украины. Погибли все находившиеся на его борту 298 человек.

Объединенная следственная группа, состоящая из представителей Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, пришла к выводу, что сбивший лайнер зенитный ракетный комплекс «Бук» принадлежал базирующейся в Курской области 53-й зенитной ракетной бригаде Вооруженных сил РФ.