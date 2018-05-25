Судостроительная корпорация «Ак Барс» сама выступит оператором судов в лизинговом проекте

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Судостроительная корпорация «Ак Барс» на начальном этапе реализации лизингового проекта сама выступит оператором судов. Об этом гендиректор АО «Судостроительная корпорация „Ак Барс“» Ренат Мистахов рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» на полях Петербургского международного экономического форума.

«Оператором судов выступит „Волга-Татсудремонт“, которая входит в корпорацию. В будущем, как мы эту идею наработаем, мы планируем продать. Или, если не сможем продать, то создать еще одно предприятие в составе корпорации — по эксплуатации. Это интересно, потому что есть разные механизмы субсидирования, которые бы позволили сегодня этому оператору развиваться. А мы, учитывая, что мы понимаем стоимость корабля, как в строительстве так и в эксплуатации, сможем сразу сформировать четкое понимание бизнес-проекта», — отметил собеседник агентства.

Проект по лизингу недорогих судов корпорация реализует совместно со Сбербанком. Проект оценивается в 2 млрд рублей. По нему планируется сдать в лизинг около 10 транспортных средств.