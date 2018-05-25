Наиль Магдеев: СПИК между КАМАЗом и Челнами даст городу 1,3 тыс. рабочих мест

(Казань, 25 мая, «Татар-информ», Егор Никитин). Специнвестконтракт между КАМАЗом, Набережными Челнами и «Даймлер КАМАЗ Рус» даст городу более 1,3 тыс. новых рабочих мест. Соглашение также увеличит налоговые сборы в городской бюджет и поможет в привлечении инвестиций. Многостороннее соглашение было подписано на полях Петербургского экономического форума главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым, Президентом РТ Рустамом Миннихановым, гендиректором КАМАЗа Сергееем Когогиным и муниципалитетом Набережных Челнов. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал глава города Наиль Магдеев.

«Это инвестиционный проект стоимостью более 46 млрд рублей по созданию принципиально нового грузового автомобиля марки "КАМАЗ". Это новый двигатель, новая кабина», — рассказал журналистам Магдеев.

Он добавил, что соглашение даст Набережным Челнам целый ряд выгод — новые рабочие места, инвестиции, а также рост налоговых поступлений. Взамен городские власти предоставят льготы на 900 млн рублей для участников проекта.

«Нам интересны более 1,3 тыс. новых рабочих мест. Это очень важно, с учетом монопрофильности города. Поэтому мы идем на определенные преференции в части льготной ставки земельного налога в отношении этого специнвестконтракта. Льготы составят порядка 90 млн рублей в год, они действуют в течение десяти лет. Но в обмен мы получим дополнительные рабочие места, снижение безработицы и дополнительные поступления в виде подоходного налога через зарплаты. Выгода для города очевидна — это и привлечение инвестиций, и дополнительные налоги в местный бюджет, и снижение безработицы», — подчеркнул Наиль Магдеев.

Он отметил, что уже в 2019 году должны запустить заводы по производству каркасов кабин и двигателей. В течение всего этого периода будут привлекаться инвестиции, заключил челнинский градоначальник.