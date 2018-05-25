После нападения мигрантов на полицейского в Казани возбуждено уголовное дело

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). СУ СК России по РТ возбудил уголовное дело по факту нападения мигрантов на полицейского в Казани, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептичцкий.

Ранее ИА «Татар-информ сообщало, что инцидент произошел 24 мая на улице Зорге.

Полицейский вместе с сотрудниками исполкома следили за сносом незаконных торговых павильонов. В этот момент к полицейскому подошли четверо мужчин. Они стали препятствовать работе стража порядка, толкать его и хватать за одежду. После этого нападавшие скрылись.

Следователям удалось установить личности двоих подозреваемых. Ими оказались граждане Узбекистана.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Расследование уголовного дела продолжается.