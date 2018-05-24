В Казани сняли на видео, как мигранты напали на сотрудника полиции

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). В Казани сняли на видео, как двое мигрантов напали на сотрудника полиции. Этот момент засняли на видео жители города и выложили ролик в социальную сеть.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе УМВД России по Казани, сегодня утром в Приволжском районе полицейский по просьбе администрации Приволжского и Вахитовского районов сопровождал проведение работ по сносу построек на одном из рынков города.

Во время демонтажных работ к полицейскому подошли двое мужчин и стали мешать его работе. Мужчины вели себя агрессивно, нападая на стража порядка.

Дебоширов задержали и доставили в отделение полиции. Ими оказались граждане Таджикистана, работающие на территории республики. В СК по Приволжскому району Казани решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».