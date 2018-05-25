56-летняя сваха «Давай поженимся» Роза Сябитова оголилась для рекламы

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Наша соотечественница и сваха программы «Давай поженимся» Роза Сябитова показала в Instagram`e провокационный снимок, сделанный во время посещения врача.



На фото телеведущая, практически обнаженная, расположилась на больничной кушетке, а молодой врач выполняет медицинскую процедуру. Ягодицы Сябитовой прикрыты полотенцем, зато в глаза бросается большая грудь звезды. Как следует из рекламного текста под постом, помимо пластики, ведущая практикует и менее рискованные методы сохранения красоты: массаж, мезотерапию и другие косметологические процедуры.



Мнения поклонников разделились на два лагеря. Одни написали, что Роза замечательно выглядит. Другие сравнили ее с танцовщицей Анастасией Волочковой, уличили корысти и отметили, что подобные фото не красят предпенсионный возраст ведущей.



«Да, Роза, не ожидала от вас.... Что не сделаешь ради рекламы и денег!!!!», «Сябитова разочаровала», «Как девочка!!!», «Мне вас жаль», «Грудь класс, реклама тоже!!!», «Да Вы уже прям стройняшка лежите!» – выразили мнение поклонники (орфография и пунктуация авторов соблюдены – прим. Т-и).



Ранее сообщалось, что Сябитова в ближайшие четыре месяца планирует выйти замуж. Избранника ведущей зовут Ренат. Мужчина, как она, татарин по национальности. Сейчас он проживает на Кипре. По словам Розы, она наконец-то нашла состоятельного и независимого мужчину.