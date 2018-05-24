В Северной Корее взорвали единственный ядерный полигон

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). В КНДР взорвали единственный в стране ядерный полигон Пхунгери, были уничтожены три действующие на нем шахты вместе с наземными постройками. Об этом сообщает РИА Новости.

Теперь в Северной Корее не осталось полигонов для того, чтобы снова проводить подземные ядерные испытания, заявил замглавы Института ядерного оружия страны Кан Кен Хо.

По его словам, демонтаж полигона говорит о миролюбивом настрое Правительства КНДР.

«Демонтаж ядерного испытательного полигона был проведен с высоким уровнем транспарентности и четко свидетельствует о миролюбивых усилиях Правительства КНДР, которые предпринимаются для обеспечения мира и стабильности на Корейском полуострове и во всем мире», — следует из заявления, которое было зачитано журналистам после взрывов на Пхунгери.

За демонтажом полигона наблюдали журналисты из России, США, Китая и Великобритании.