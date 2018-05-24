В Госсовете РТ предложили пригласить авторов законопроекта об изучении родных языков в Татарстан

(Казань, 24 мая, «Татар-информ», Алия Замалеева). Депутат Ксения Владимирова на сегодняшнем заседании Государственного Совета РТ предложила коллегам пригласить разработчиков федерального законопроекта о добровольном изучении родных языков в Татарстан, чтобы они смогли посмотреть, как в республике организовано изучение родного языка.

Сегодня в Госсовете республики обсудили законопроект, вызвавший бурные дискуссии.

По мнению Владимировой, авторы проекта закона не знают самой специфики вопроса, так как все разработчики (за исключением одного) не изучали в школе второй язык как родной. «Я предлагаю этих депутатов пригласить к нам в республику, в школы, и дать пообщаться с родителями, с детьми. И тогда, может быть, этот закон, мы надеемся, не будет принят на федеральном уровне», – сказала парламентарий.

«Я прошу не поддерживать этот законопроект», – обратилась она к коллегам. А депутатам Госдумы России от Татарстана она рекомендовала продолжить дискуссии.

