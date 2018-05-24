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Новую серию мультфильма про Простоквашино покажут 5 июня

24 мая 2018, 15:01 , Фото: кадр из видео

Новую серию мультфильма про Простоквашино покажут 5 июня Председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева рассказала о дате выхода новой серии.
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(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Новую серию мультфильма про Простоквашино представят 5 июня, передает РИА Новости.

Председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева рассказала, что новый эпизод можно будет увидеть 5 июня, а затем мультик длительностью 6,5 минуты будет выходить каждый месяц.

Первая серия «Возвращение в Простоквашино» была показана 3 апреля. Ее посмотрели более 18 млн зрителей в социальных сетях. Пользователи отметили, что «раньше снимали лучше».

Вторая серия вышла 4 мая. Зрителей в этом эпизоде оскорбила сексистская шутка. По дороге в Простоквашино мама и папа дяди Федора застревают в пробке, а потом теряются, желая сократить путь. Дим Димыч обвиняет супругу в том, что ей нужно было выбирать навигатор с мужским голосом, так как навигатор с женским путает лево и право.

В планах у «Союзмультфильма» снять новые серии других своих популярных мультфильмов – дилогии «Малыш и Карлсон», «Котенка с улицы Лизюкова» и полнометражный фильм о приключениях попугая Кеши.


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