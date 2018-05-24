(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Студия Paramount отказалась от съемок седьмой части «Трансформеров». Новый эпизод ожидался летом 2019 года, однако в плане компании отсутствует дата релиза седьмой серии ленты, сообщает Regnum.

Релиз киноленты, намеченный ранее на 28 июня 2019 года, не состоится, и никакой новой даты студия не назначила. Причину этого решения киностудия Paramount не уточнила.

Возможно, что франшиза будет перезапущена после выхода первого спин-оффа, посвященного автоботу Бамблби, однако официальных заявлений от представителей студии не последовало.

Действие «Бамблби» будет происходить в 80-х годах XX века. Премьера намечена на декабрь этого года. Это будет первый проект «Трансформеров», снятый не режиссером Майклом Бэем.

Ранее сообщалось, что режиссер фильма «Терминатор» и «Трансформеры» Майкл Бэй снимет звезду «Дэдпула» Райана Рейнольдса в новом дорогостоящем проекте стримингового сервиса Netflix.