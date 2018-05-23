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Культура

Звезда «Дэдпула» Райан Рейнольдс снимется в самом дорогом проекте Netflix

23 мая 2018, 17:15

На фильм под рабочим названием Six Underground планируется потратить 125 млн долларов.
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(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). Режиссер фильма «Терминатор» Майкл Бэй снимет звезду «Дэдпула» Райана Рейнольдса в новом дорогостоящем проекте стримингового сервиса Netflix, пишет «Газета.Ру».

На фильм под рабочим названием Six Underground планируется потратить 125 млн долларов. До этого рекорд по самому дорогому проекту Netflix принадлежал фильму «Ирландец» Мартина Скорсезе, который обошелся в 106 млн. Картина станет доступна подписчикам сервиса в 2019 году.

Сценарий новой киноленты пока не раскрывается. Также пока неясно, появится ли картина в кинопрокате.

Ранее сообщалось, что Барак и Мишель Обама станут продюсерами компании Netflix.


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