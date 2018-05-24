Айдар Метшин на ПМЭФ: Надеемся почерпнуть новые практики и привлечь новые инвестиции в Нижнекамск

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Мэр Нижнекамска Айдар Метшин надеется почерпнуть на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) новые практики и привлечь инвестиции в город. Об этом он рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ».

«Конкретных соглашений на этом этапе мы не намерены подписывать, но наши цели – познакомиться с инвесторами, с возможностями развития социально-экономического направления. Форум – хорошая площадка для установления новых партнерских отношений и решения задач в рамках ТОСЭР», – пояснил Метшин.

Делегация Нижнекамска планирует посетить секции форума, связанные с переделом сырья и высокотехнологичными производствами.

Ранее в выставочной части Петербургского международного экономического форума начал работу стенд Республики Татарстан.