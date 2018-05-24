Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы

Айдар Метшин на ПМЭФ: Надеемся почерпнуть новые практики и привлечь новые инвестиции в Нижнекамск

24 мая 2018, 10:22 , Фото: photo.tatar-inform.ru

Айдар Метшин на ПМЭФ: Надеемся почерпнуть новые практики и привлечь новые инвестиции в Нижнекамск Делегация Нижнекамска планирует посетить секции форума, связанные с переделом сырья и высокотехнологичными производствами.
Инвестиции пяти новых резидентов ТОР «Нижнекамск» составят 3 млрд рублей
За 9 лет завод «Камасталь» в Нижнекамском ТОСЭР может принести в бюджет РТ более 97 млн рублей
Китайские инвесторы построят в Нижнекамске завод по производству окрашенной рулонной стали
Благодаря статусу ТОСЭР в Нижнекамске появятся 650 рабочих мест
В Нижнекамске на уборку территорий вышли свыше 2,5 тыс. жителей

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Мэр Нижнекамска Айдар Метшин надеется почерпнуть на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) новые практики и привлечь инвестиции в город. Об этом он рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ».

«Конкретных соглашений на этом этапе мы не намерены подписывать, но наши цели – познакомиться с инвесторами, с возможностями развития социально-экономического направления. Форум – хорошая площадка для установления новых партнерских отношений и решения задач в рамках ТОСЭР», – пояснил Метшин.

Делегация Нижнекамска планирует посетить секции форума, связанные с переделом сырья и высокотехнологичными производствами.

Ранее в выставочной части Петербургского международного экономического форума начал работу стенд Республики Татарстан.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter