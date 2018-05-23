В Совфеде отреагировали на планы Юлии Скрипаль вернуться в Россию

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). Первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявление Юлии Скрипаль о желании вернуться в Россию. Об этом сообщает RT.

«Я думаю, что все еще впереди. Я не сомневаюсь, что, когда она наконец попадет в Россию и выйдет из-под давления и жесткой опеки британских, а возможно, и американских спецслужб, вскоре все оценят связность этой истории», — сказал Джабаров.

Он предположил, что Юлия Скрипаль находится под жестким давлением. Что ей разрешают говорить, то она и говорит, а вот когда она вернется, наверняка вскроются обстоятельства, отметил он.

По словам Джабарова, желание Скрипаль вернуться в Россию не означает, что ей будет легко это сделать.

«Ее желание не означает, что ее выпустят. Она пока им нужна, потому что надо, чтобы эта история забылась, острота ситуации притупилась, об этом стали меньше говорить, и со временем, когда тема отойдет на дальний план, они ее и выпустят», — отметил он.

Ранее Юлия Скрипаль сообщила, что планирует вернуться в Россию.