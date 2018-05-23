Юлия Скрипаль записала первое видеообращение с момента отравления

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). Дочь британского агента, экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия Скрипаль записала первое видеообращение после отравления в Солсбери в Великобритании. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Sky News.

Женщина записала обращение в засекреченном месте.

«Нам очень повезло, что мы оба пережили эту попытку убийства. Наше выздоровление было медленным и очень болезненным», — сказала Скрипаль.

По ее словам, она хотела бы когда-нибудь вернуться в Россию.

Юлия Скрипаль находилась в коме 20 дней. В данный момент женщина находится под защитой Великобритании.