В дни матчей ЧМ-2018 количество поездов от вокзала Казань-1 до аэропорта увеличат до 48 в сутки

(Казань, 23 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В дни проведения матчей чемпионата мира по футболу количество пригородных поездов, курсирующих от железнодорожного вокзала Казань-1 до аэропорта, будет увеличено с 16 до 48 в сутки. На маршруте будет организовано круглосуточное движение с интервалом в один час. Об этом журналистам во время пресс-тура сообщил начальник отдела по организации перевозок и обслуживанию пассажиров компании «Содружество» Николай Еремцов.

В столице Татарстана официальным перевозчиком на ЧМ-2018 в направлении Казань – Аэропорт выступает пассажирская пригородная компания «Содружество».

«Количество билетов, которые продаются на эти поезда, ничем не ограничены. Ценовая политика не меняется – стоимость проезда от вокзала до аэропорта составляет 40 рублей. Действуют все льготы федерального и регионального значения. Для волонтеров, лиц, включенных в списки ФИФА, и болельщиков спортивных соревнований предоставляется льготный проезд по этому направлению. Зрителям для бесплатного проезда необходимо будет предъявить билет на футбол и паспорт болельщика», – рассказал Еремцов.

Он уточнил, что для обеспечения безопасности поезда по этому направлению в дни проведения игр и до шести утра следующих суток будут ходить без промежуточных остановок.