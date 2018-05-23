В дни матчей ЧМ-2018 на ж/д вокзале Казань-1 ожидают 8 тыс. пассажиров в сутки

(Казань, 23 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В дни проведения матчей чемпионата мира по футболу на железнодорожном вокзале Казань-1 ожидают принять 7-8 тыс. пассажиров в сутки. Об этом журналистам во время пресс-тура сообщил начальник вокзала Тагир Якубов.

Среднесуточный пассажиропоток в дальнем сообщении на железнодорожном вокзале Казани составляет около 3,5-4 тыс. человек, уточнил собеседник представителей СМИ.

По его словам, в преддверии чемпионата на вокзале открылись три новых досмотровых участка: один в главном здании и два при входе в транспортно-пересадочный терминал. «Мы усовершенствовали систему прохода пассажиров. Самое главное – запустили три новых досмотровых участка. В среднем проход одного пассажира займет 5-6 секунд», – отметил Якубов.

«Пиковая нагрузка приходится на дни проведения матчей и последующую ночь. Казань среди городов-организаторов чемпионата по продаже билетов на игры и по бронированию мест на бесплатные поезда, если не ошибаюсь, находится на третьем месте», – добавил он.

Новые пункты досмотра оснащены современным оборудованием и системами видеонаблюдения. Всего на территории вокзального комплекса Казани функционирует 8 досмотровых зон, 14 участков.

Для бесперебойной работы на вокзале привлечен дополнительный персонал. Все сотрудники, ответственные за обеспечение транспортной безопасности, прошли специальную подготовку и аттестацию. Увеличен штат инспекторов по входному контролю (139 человек).

«На вокзале будут работать волонтеры, работники “Транспортной дирекции”. По опыту Кубка конфедераций мы попросили обратить особое внимание на владение иностранными языками. Мы привлекаем студентов вузов, которые знают как минимум два иностранных языка. Среди них – английский, французский, немецкий, испанский», – рассказал начальник вокзала Казань-1.

Кроме того, для удобства гостей столицы Татарстана в приложении «РЖД пассажирам» появилась функция «навигация», благодаря которой можно легко сориентироваться в здании вокзала, найти входы и выходы.