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Общество, Чемпионат мира по футболу FIFA 2018

На железнодорожном вокзале Казань-1 к ЧМ-2018 открылся новый зал ожидания

23 мая 2018, 17:36 , Фото: Александр Эшкинин

На железнодорожном вокзале Казань-1 к ЧМ-2018 открылся новый зал ожидания Вместимость зала ожидания составляет 55 – 60 человек.
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(Казань, 23 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). К чемпионату мира по футболу на железнодорожном вокзале Казань-1 открылся новый зал ожидания. Он может вместить 55 – 60 человек. Об этом журналистам во время пресс-тура сообщил начальник вокзала Тагир Якубов.

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«Здесь раньше было кафе, которое не было востребовано. Помещение полностью переделали. Сейчас у нас это один из самых красивых залов ожидания. Кубок конфедераций показал, что особенно в дни проведения матчей пассажиропоток бывает большой. Для того чтобы было более комфортно размещаться в наших вокзалах, мы запустили новый зал ожидания для обслуживания пассажиров всех категорий. Теперь он будет работать всегда», – рассказал собеседник представителей СМИ.

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Новый зал оформлен в ретро-стиле, на стенах можно увидеть фотографии с историческими видами Казани.  


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