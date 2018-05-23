На железнодорожном вокзале Казань-1 к ЧМ-2018 открылся новый зал ожидания

(Казань, 23 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). К чемпионату мира по футболу на железнодорожном вокзале Казань-1 открылся новый зал ожидания. Он может вместить 55 – 60 человек. Об этом журналистам во время пресс-тура сообщил начальник вокзала Тагир Якубов.

«Здесь раньше было кафе, которое не было востребовано. Помещение полностью переделали. Сейчас у нас это один из самых красивых залов ожидания. Кубок конфедераций показал, что особенно в дни проведения матчей пассажиропоток бывает большой. Для того чтобы было более комфортно размещаться в наших вокзалах, мы запустили новый зал ожидания для обслуживания пассажиров всех категорий. Теперь он будет работать всегда», – рассказал собеседник представителей СМИ.

Новый зал оформлен в ретро-стиле, на стенах можно увидеть фотографии с историческими видами Казани.