Минобр РТ озвучил ТОП-5 самых популярных направлений демоэкзамена Worldskills

(Казань, 23 мая, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). Первый заместитель министра образования и науки РТ Андрей Поминов озвучил ТОП-5 самых популярных в республике направлений демоэкзамена по стандартам Worldskills, который проходит с 14 апреля и продлится до 1 июля 2018 года.

Всего демоэкзамен в Татарстане сдадут 1 тысяча 254 студента и выпускника образовательных учреждений республики – техникумов, колледжей, ссузов и школ. Из них 254 человека аттестуются в компетенции «дошкольное воспитание», 197 человек – «преподавание в начальных классах», 76 человек – «эксплуатация сельхозмашин». 60 человек пройдут испытания в компетенции «кирпичная кладка». Замыкает пятерку неофициального рейтинга направление «обслуживание грузовой техники», в которой заявлено 35 участников.

Система на сегодняшний день не является обязательной, а сдача демоэкзамена WorldSkills осуществляется только на добровольной основе, выпускники ссузов имеют возможность сделать выбор только в пользу традиционного выпускного экзамена.