«КАМАЗ», «Татнефть» и Ford Sollers учтут оценки экзамена WorldSkills при приеме на работу

(Казань, 23 мая, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). С осени 2018 года «КАМАЗ», «Татнефть» и Ford Sollers начнут учитывать результаты демоэкзамена WorldSkills при приеме на работу сотрудников. Наряду с крупнейшими российскими корпорациями татарстанские предприятия обещали Министерству образования и науки РТ ввести в оборот систему оценки молодых кадров по WorldSkills. До 1 июля этого года на добровольной основе демоэкзамен сдадут 1 тысяча 254 студента и выпускника образовательных учреждений РТ.

Система на сегодняшний день не является обязательной, а сдача демоэкзамена WorldSkills осуществляется только на добровольной основе, выпускники ссузов имеют возможность сделать выбор только в пользу традиционного выпускного экзамена, подчеркнул на пресс-конференции в «Татар-информ» первый заместитель министра образования и науки РТ Андрей Поминов.

«У нас есть ряд крупных корпораций в целом по стране, которые активно участвуют в этом движении, формат WorldSkills используют при проведении внутрикорпоративной аттестации и при приеме на работу. Я могу назвать „Росатом“. Из республиканских крупных предприятий или корпораций: „КАМАЗ“, „Татнефть“, Ford Sollers. Мы надеемся, что в этом году Skills Passport получат наши участники, которые пройдут определенный порог. Судя по прошлому году, порядка 500 баллов они должны набрать. Порог разный в разных компетенциях и будет определен уже после проведения демоэкзамена и будет зависеть от его сложности. Те, кто получит Skills Passport, они его будут предъявлять при приеме на работу, и те предприятия, которые уже активно включились, они подтвердили, что будут учитывать», — пояснил замминистра.