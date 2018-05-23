(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). Появились фотографии с места смертельного ДТП в Лаишевском районе Татарстана. Их ИА «Татар-информ» предоставила пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня днем в трех километрах от поселка Нармонка произошло страшное ДТП.

По предварительным данным, на дороге лоб в лоб столкнулись внедорожник «Тойота» и легковой автомобиль «Жигули» 7-й модели.

Удар был такой силы, что обе машины вылетели в кювет. Отечественная легковушка превратилась в груду металла. Для спасения пассажиров обеих искореженных машин спасателям пришлось использовать специальное оборудование.

Жертвой аварии стала 35-летняя пассажирка «Жигулей».

29-летний водитель отечественной легковушки, а также водитель и пассажирка «Тойоты» получили различные травмы.