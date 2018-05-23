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Происшествия

35-летняя женщина погибла в аварии под Казанью

23 мая 2018, 14:01

ДТП произошло сегодня около полудня в трех километрах от поселка Нармонка.
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(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). 35-летняя женщина погибла в аварии под Казанью, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о серьезном ДТП в Лаишевском районе недалеко от поселка Нармонка пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 сегодня в 11:58. По предварительным данным, произошло лобовое столкновение внедорожника «Тойота» и «Жигулей» 7-й модели.

К месту аварии оперативно прибыли спасатели ЗПСО №2 и пожарный расчет ОП «Нармонка».

Спасатели и пожарные с помощью специальных инструментов смогли извлечь из искореженных автомобилей пострадавших.
В отечественной легковушке различные травмы получил 29-летний водитель. 37-летняя пассажирка «Жигулей» скончалась на месте происшествия.

67-летний водитель и 64-летняя пассажирка «Тойоты» получили в аварии травмы различной степени тяжести.

Причины ДТП и виновники смертельной аварии устанавливаются.


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