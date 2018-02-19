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Дочь Дмитрия Пескова выложила семейный снимок из бани

19 февраля 2018, 17:54

«Песконавки в сборе», – подписала снимок дочь пресс-секретаря Владимира Путина.
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(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). Дочь Дмитрия Пескова – Лиза Пескова опубликовала в Instagram`e фото с семейного банного дня. «Песконавки в сборе», – подписала снимок дочь пресс-секретаря Владимира Путина.

На фото собрано многочисленное семейство Пескова и Навки. Все они облачены в махровые халаты: сын Пескова от первого брака с Анастасией Буденной Николай Чоулз, дети от второго брака с Екатериной Песковой — дочь Елизавета и сыновья Мик и Дени. Также на снимке позирует Александра Жулина – дочь Навки от брака с Александром Жулиным и общая дочь пары — Надежда Пескова. Снимок набрал более двух тысяч отметок «Мне нравится».

Ранее Лиза Пескова в откровенном интервью рассказала, что она совершенно не избалованна и самостоятельна. По словам Лизы, родители, несмотря на свои возможности, никогда не покупали ей дорогих вещей: они хотели, чтобы девушка стала самостоятельной и умела ценить то, что у нее есть.

На День влюбленных Навка выложила трогательное фото с Дмитрием Песковым.

 

#песконавки в сборе

Публикация от самая веселая из депрессивных (@stpellegrino)


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