Дочь Дмитрия Пескова выложила семейный снимок из бани

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). Дочь Дмитрия Пескова – Лиза Пескова опубликовала в Instagram`e фото с семейного банного дня. «Песконавки в сборе», – подписала снимок дочь пресс-секретаря Владимира Путина.



На фото собрано многочисленное семейство Пескова и Навки. Все они облачены в махровые халаты: сын Пескова от первого брака с Анастасией Буденной Николай Чоулз, дети от второго брака с Екатериной Песковой — дочь Елизавета и сыновья Мик и Дени. Также на снимке позирует Александра Жулина – дочь Навки от брака с Александром Жулиным и общая дочь пары — Надежда Пескова. Снимок набрал более двух тысяч отметок «Мне нравится».



Ранее Лиза Пескова в откровенном интервью рассказала, что она совершенно не избалованна и самостоятельна. По словам Лизы, родители, несмотря на свои возможности, никогда не покупали ей дорогих вещей: они хотели, чтобы девушка стала самостоятельной и умела ценить то, что у нее есть.

На День влюбленных Навка выложила трогательное фото с Дмитрием Песковым.