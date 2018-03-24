Фарид Мухаметшин назвал Науруз жемчужиной в культурном ожерелье многонациональной республики

(Казань, 24 марта, «Татар-информ», Алия Замалеева). Науруз – настоящая жемчужина в культурном ожерелье многонациональной республики, в которой в мире и согласии проживают представители 173 народов. С такими словами обратился к гостям праздника, который символизирует наступление Нового года у тюркских и иранских народов, Председатель Государственного Совета РТ, председатель Совета Ассамблеи народов Татарстана Фарид Мухаметшин.

Празднество по случаю Науруза состоялось сегодня на Казанском ипподроме. Его посетили многочисленные высокие гости, в числе которых был и Фарид Мухаметшин, который от имени руководства республики поздравил собравшихся.

Глава татарстанского парламента отметил, что Науруз – один из древнейших праздников. В Татарстане он проводится всегда, как и Сабантуй, «Каравон» и многие праздники других народов. «Это праздник, с которого, я считаю, начинается весна. А весна – это новые надежды, новые планы, новые удачи, новые успехи. В этом году Науруз проходит немного с запоздавшей весной, но думаю, что с завтрашнего дня тепло придет и в нашу республику», – сказал он.

По мнению Мухаметшина, Науруз – это праздник, который объединяет, знакомит с древними традициями и культурой тюркских народов. «Науруз – настоящая жемчужина в культурном ожерелье нашей многонациональной республики, в которой в мире и согласии проживают представители 173 народов», – подчеркнул глава Госсовета РТ, выступая с главной сцены праздника.

Отметив, что в последнее время все большее значение в жизни татарстанцев приобретают вековые духовно-нравственные ценности, Фарид Мухаметшин подчеркнул: «Через диалог культур эти ценности только приумножаются. Для нас, татарстанцев, дороги все народы и культуры нашей Родины. Мы обогащаемся через национальные праздники, становимся ближе и понятнее друг другу».

В завершение выступления он пожелал собравшимся новых больших успехов, крепкого здоровья и удачи.