Науруз на Казанском ипподроме собрал более тысячи человек

(Казань, 24 марта, «Татар-информ», Алия Замалеева). В Казани сегодня широко отпраздновали Науруз – праздник Нового года у тюркских и иранских народов.

На празднество, которое прошло на территории Казанского ипподрома, собрались более тысячи человек. Жители и гости столицы РТ смогли посмотреть концерт с участием артистов и коллективов национальных объединений Ассамблеи народов Татарстана и известных исполнителей татарской эстрады.

Участники Молодежной ассамблеи народов Татарстана – представители азербайджанцев, афганцев, казахов, киргизов, башкир и других национальностей – приготовили блюда национальной кухни и представили на празднике творческие номера. Лучшие кулинары изготовили плов и шашлык по рецептам разных народов. Их с удовольствием пробовали гости Науруза.

Для всех гостей праздника работали тематические площадки. Желающие получили возможность продемонстрировать свое мастерство на специальной площадке «Открытый микрофон». Маленькие посетители играли в национальные игры. Для взрослых же организовали традиционные игры и забавы.

Атмосферу праздника создавали девушки в национальных костюмах и гармонисты, которые проводили массовые игры и хороводы. Также работали аниматоры, которые ходили с флагами ассамблеи и Дома дружбы народов Татарстана,

На площади были развернуты национальные павильоны тюркских национально-культурных автономий. Ее украсили разноцветными яркими флагами. В национальных павильонах и возле них были представлены образцы национального декоративно-прикладного искусства и традиционные блюда национальной кухни.

Праздник посетили многие высокие гости. От имени руководства республики всех собравшихся поприветствовал Председатель Государственного Совета Татарстана, председатель Совета Ассамблеи народов РТ Фарид Мухаметшин. Он отметил, что Науруз – это праздник, который объединяет людей в единое целое, помогая делу сохранения и процветания Родины и живущих в ней народов.

Науруз – это национальный праздник иранских и тюркских народов, один из древнейших в истории человечества. Отмечают его во многих мусульманских странах Западной и Центральной Азии, а также на Кавказе.