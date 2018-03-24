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Науруз на Казанском ипподроме собрал более тысячи человек

24 марта 2018, 14:42 , Фото: Александр Эшкинин

Науруз на Казанском ипподроме собрал более тысячи человек На празднике участники Молодежной ассамблеи народов Татарстана приготовили блюда национальной кухни и представили творческие номера.
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(Казань, 24 марта, «Татар-информ», Алия Замалеева). В Казани сегодня широко отпраздновали Науруз – праздник Нового года у тюркских и иранских народов.

На празднество, которое прошло на территории Казанского ипподрома, собрались более тысячи человек. Жители и гости столицы РТ смогли посмотреть концерт с участием артистов и коллективов национальных объединений Ассамблеи народов Татарстана и известных исполнителей татарской эстрады.

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Участники Молодежной ассамблеи народов Татарстана – представители азербайджанцев, афганцев, казахов, киргизов, башкир и других национальностей – приготовили блюда национальной кухни и представили на празднике творческие номера. Лучшие кулинары изготовили плов и шашлык по рецептам разных народов. Их с удовольствием пробовали гости Науруза.

Для всех гостей праздника работали тематические площадки. Желающие получили возможность продемонстрировать свое мастерство на специальной площадке «Открытый микрофон». Маленькие посетители играли в национальные игры. Для взрослых же организовали традиционные игры и забавы.

Атмосферу праздника создавали девушки в национальных костюмах и гармонисты, которые проводили массовые игры и хороводы. Также работали аниматоры, которые ходили с флагами ассамблеи и Дома дружбы народов Татарстана,

На площади были развернуты национальные павильоны тюркских национально-культурных автономий. Ее украсили разноцветными яркими флагами. В национальных павильонах и возле них были представлены образцы национального декоративно-прикладного искусства и традиционные блюда национальной кухни.

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Праздник посетили многие высокие гости. От имени руководства республики всех собравшихся поприветствовал Председатель Государственного Совета Татарстана, председатель Совета Ассамблеи народов РТ Фарид Мухаметшин. Он отметил, что Науруз – это праздник, который объединяет людей в единое целое, помогая делу сохранения и процветания Родины и живущих в ней народов.

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Науруз – это национальный праздник иранских и тюркских народов, один из древнейших в истории человечества. Отмечают его во многих мусульманских странах Западной и Центральной Азии, а также на Кавказе.


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