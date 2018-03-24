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Посол РФ в Лондоне направил письмо пострадавшему в Солсбери полицейскому

24 марта 2018, 11:15

По словам дипломата, Россия не имеет никакого отношения к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
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(Казань, 24 марта, «Татар-информ»). Посол России в Лондоне Александр Яковенко направил письмо пострадавшему при инциденте в городе Солсбери британскому полицейскому Нику Бейли, передает РИА Новости.

Дипломат заверил стража правопорядка, что «Россия не имеет отношения к этому инциденту и готова сотрудничать с британскими властями».

Кроме того, посол поблагодарил полицейского за «храбрость, проявленную во время нападения на двух российских граждан Сергея и Юлию Скрипаль». Он также заметил, что испытал облегчение, узнав, что Бейли выписали из больницы, где тот проходил лечение после отравления.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж и затем обмененный, и его дочь Юлия Скрипаль были отравлены 4 марта в городе Солсбери. При этом пострадали еще несколько десятков человек. Британия обвинила в отравлении Россию, та отвергла эти обвинения. 


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