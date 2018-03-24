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Тренер объяснил неудачу Загитовой на ЧМ в Милане

24 марта 2018, 10:35 , Фото: эфир 1 канала

Тренер объяснил неудачу Загитовой на ЧМ в Милане Россиянка в ходе проката произвольной программы трижды упала и в результате оказалась лишь пятой.
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(Казань, 24 марта, «Татар-информ»). Один из тренеров российской фигуристки Алины Загитовой Даниил Глейхенгауз объяснил «нервами» ее неудачное выступление на чемпионате мира в Милане.

«Все-таки не будем забывать, что ей 15, и это ее дебютный чемпионат мира. К сожалению, в произвольной программе она не справилась с нервами», – приводит слова специалиста сайт Федерации фигурного катания России.

Глейхенгауз также извинился перед болельщиками и признал, что наставники российской сборной до конца не понимают причины случившегося. При этом он выразил надежду, что фигуристка сможет извлечь необходимый опыт из неудачи и в результате станет сильнее.

Во время проката произвольной программы Загитова трижды упала и в результате по сумме короткой и произвольной программ заняла лишь пятое место. Это первый личный турнир на взрослом уровне, который россиянка не смогла выиграть, отмечает ТАСС.

Победительницей же чемпионата стала канадская фигуристка Кэйтлин Осмонд. 


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