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Фигуристка Алина Загитова стала второй в короткой программе на ЧМ в Милане

21 марта 2018, 19:10

Олимпийскую чемпионку опередила итальянка Каролина Костнер.
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(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Российская фигуристка Алина Загитова занимает второе место после короткой программы на чемпионате мира в Милане, сообщает ТАСС.

Олимпийскую чемпионку опередила итальянка Каролина Костнер. Третью строчку занимает японская фигуристка Сатоко Мияхара. Россиянки Мария Сотскова и Станислава Константинова занимают пятое и 16-е место соответственно.

Алине Загитовой 15 лет, во взрослом фигурном катании она выступает первый сезон. Фигуристка выиграла все старты, в которых выступала, включая Олимпийские игры в Пхенчане.

Двукратная чемпионка мира, обладательница двух серебряных олимпийских медалей Евгения Медведева не участвует в соревнованиях, чтобы ограничить нагрузки на травмированную в начале сезона стопу.

Произвольная программа фигуристок будет представлена 23 марта.


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