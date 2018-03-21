Фигуристка Алина Загитова стала второй в короткой программе на ЧМ в Милане

(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Российская фигуристка Алина Загитова занимает второе место после короткой программы на чемпионате мира в Милане, сообщает ТАСС.

Олимпийскую чемпионку опередила итальянка Каролина Костнер. Третью строчку занимает японская фигуристка Сатоко Мияхара. Россиянки Мария Сотскова и Станислава Константинова занимают пятое и 16-е место соответственно.

Алине Загитовой 15 лет, во взрослом фигурном катании она выступает первый сезон. Фигуристка выиграла все старты, в которых выступала, включая Олимпийские игры в Пхенчане.

Двукратная чемпионка мира, обладательница двух серебряных олимпийских медалей Евгения Медведева не участвует в соревнованиях, чтобы ограничить нагрузки на травмированную в начале сезона стопу.

Произвольная программа фигуристок будет представлена 23 марта.