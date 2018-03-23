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УГМС РТ: Уровень воды на реках Предволжья и Западного Закамья может превысить средние значения

23 марта 2018, 22:55

Вскрытие рек ото льда ожидается в пределах средних многолетних значений.
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(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). При нормальном развитии весенних процессов на реках Предволжья и Западного Закамья максимальные уровни воды в половодье могут превысить средние многолетние значения. Об этом заявил начальник УГМС РТ Сергей Захаров, сообщает пресс-служба Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ.

При этом Захаров подчеркнул, что на остальной территории республики значения будут преимущественно ниже средних многолетних максимальных уровней воды.

По прогнозу специалистов, прохождение паводковых вод в этом году ожидается в пределах нормы. «Если, конечно, природа не устроит погодных аномалий», – пояснил Захаров.

По его словам, вскрытие рек ото льда ожидается также в пределах средних многолетних значений.

В настоящее время осеннее увлажнение почвы составляет 93 процента от среднемноголетнего значения, добавил он.


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