УГМС РТ: Уровень воды на реках Предволжья и Западного Закамья может превысить средние значения

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). При нормальном развитии весенних процессов на реках Предволжья и Западного Закамья максимальные уровни воды в половодье могут превысить средние многолетние значения. Об этом заявил начальник УГМС РТ Сергей Захаров, сообщает пресс-служба Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ.

При этом Захаров подчеркнул, что на остальной территории республики значения будут преимущественно ниже средних многолетних максимальных уровней воды.

По прогнозу специалистов, прохождение паводковых вод в этом году ожидается в пределах нормы. «Если, конечно, природа не устроит погодных аномалий», – пояснил Захаров.

По его словам, вскрытие рек ото льда ожидается также в пределах средних многолетних значений.

В настоящее время осеннее увлажнение почвы составляет 93 процента от среднемноголетнего значения, добавил он.