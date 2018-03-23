Рустам Нигматуллин: Бассейн Куйбышевского водохранилища почти переполнен

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Бассейн Куйбышевского водохранилища почти переполнен, поэтому его притоки – малые реки – могут выйти из берегов и залить низменные участки. Об этом заявил первый заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности республики Рустам Нигматуллин, сообщает пресс-служба Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ.

По его словам, уровень воды здесь составляет 52,92 м по меркам Балтийской системы высот. Это значение превзошло прошлогоднее на 354 см. Кроме того, оно выше среднемноголетних значений на данную дату на 350 см.

Рустам Нигматуллин рассказал, что в Татарстане намерены скорректировать режим работы Волжско-Камского каскада водохранилищ и осуществить компенсационные сбросы воды через Жигулевский гидроузел.

«Только своевременная работа по организации безопасного прохождения паводковых вод на территории республики поможет избежать нам неприятных последствий. На местах необходимо организовать ежесуточный мониторинг состояния уровня воды в реках, всем руководителям проверить запасы материальных ресурсов, а группировке сил и средств РСЧС находиться в готовности к применению по назначению», – дал поручения Нигматуллин.