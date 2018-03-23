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Главный тренер «Металлурга»: В матчах против «Ак Барса» нельзя допускать ошибки

23 марта 2018, 22:00 , Фото: Ильнар Тухбатов

Главный тренер «Металлурга»: В матчах против «Ак Барса» нельзя допускать ошибки Виктор Козлов после серии плей-офф с «Ак Барсом» заявил, что доволен выступлением своей команды в этом сезоне.
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(Казань, 23 марта, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Виктор Козлов после вылета своей команды из розыгрыша Кубка Гагарина назвал сезон своей команды хорошим.

«Прежде всего, хочу поздравить "Ак Барс" с выходом в финал конференции и пожелать удачи команде. Своими ребятами я доволен: в этом сезоне они проделали большой объем работы и показали характер. Причиной поражения в этой серии стали ошибки, которые в матчах против Казани допускать нельзя. Именно это повлияло на результат. Замены вратарей? У нас два хороших голкипера, они здорово выручали нас в этом сезоне. И Самсонов, и Кошечкин тащили. Если бы не они, проблем у нас было бы намного больше», – подчеркнул Козлов.

В полуфинале Восточной конференции «Ак Барс» со счетом 4:1 переиграл «Магнитку». В пятом матче казанцы усилиями Владимира Ткачева, Ярослава Косова и Иржи Секача забросили трижды, «Металлург» ответил на это шайбой Войтека Вольского.


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