Главный тренер «Металлурга»: В матчах против «Ак Барса» нельзя допускать ошибки

(Казань, 23 марта, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Виктор Козлов после вылета своей команды из розыгрыша Кубка Гагарина назвал сезон своей команды хорошим.

«Прежде всего, хочу поздравить "Ак Барс" с выходом в финал конференции и пожелать удачи команде. Своими ребятами я доволен: в этом сезоне они проделали большой объем работы и показали характер. Причиной поражения в этой серии стали ошибки, которые в матчах против Казани допускать нельзя. Именно это повлияло на результат. Замены вратарей? У нас два хороших голкипера, они здорово выручали нас в этом сезоне. И Самсонов, и Кошечкин тащили. Если бы не они, проблем у нас было бы намного больше», – подчеркнул Козлов.

В полуфинале Восточной конференции «Ак Барс» со счетом 4:1 переиграл «Магнитку». В пятом матче казанцы усилиями Владимира Ткачева, Ярослава Косова и Иржи Секача забросили трижды, «Металлург» ответил на это шайбой Войтека Вольского.