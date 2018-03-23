Неизданные ранее фото Жанны Фриске взорвали Интернет

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Известный фотограф Аслан Ахмедов случайно обнаружил у себя неопубликованные снимки певицы Жанны Фриске и поделился ими с поклонниками певицы на своей странице в Instagram`e.



Съемка была сделана в 2005 году. На долгих 13 лет автор забыл о ней, но перебирая старые коробки, увидел старые слайды. «Проявив ее, я обнаружил съемку с неопубликованными ранее снимками Жанны Фриске. Вот такой приятный и неожиданный сюрприз для меня и поклонников Жанны!» – сообщил Ахмадов.



Фотограф рассказал, что снимки сделаны во время выставки Millionaire Faire. Посетители экспозиции могли приобрести кадры, в том числе и с Жанной Фриске. Аслан был настолько очарован красотой Жанны в ярком сарафане, что тут же предложил ей сделать пару кадров.



«Она всегда выделялась из толпы. И как только я ее заметил в этом ярком сарафане, предложил сделать пару кадров. Так неожиданно у меня сохранилось пару случайных кадров Жанны», – завершил рассказ фотограф. Пользователи Сети назвали фотографа «волшебником» и выразили большую благодарность за бесценные кадры.

Аслан Ахмадов известен по работе со многими знаменитостями, сотрудничал с Лаймой Вайкуле, Филиппом Киркоровым, Татьяной Васильеваой, Ириной Алферовой и другими. С 2011 года стал членом Союза фотографов России.



Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года от рака головного мозга.

Публикация от Aslan Ahmadov (@aslanahmadov) 22 Мар 2018 в 12:24 PDT

Публикация от Aslan Ahmadov (@aslanahmadov) 22 Мар 2018 в 8:04 PDT