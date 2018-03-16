Имущество родителей Жанны Фриске уйдет с молотка в пользу «Русфонда»

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). Истринский городской суд в Московской области обязал выставить на торги имущество родителей покойной певицы Жанны Фриске по иску «Русфонда», сообщает ТАСС со ссылкой на благотворительный фонд.

С молотка уйдут дом и земельный участок в деревне Крюково Истринского района. Дом и земля были частью имущества, унаследованного ответчиками после смерти Фриске, следует из искового документа.

Ответчики, Владимир и Ольга Фриске, в суд не пришли. Гражданский муж и опекун четырехлетнего сына певицы Дмитрий Шепелев дал согласие на удовлетворение всех требований «Русфонда». Через десять дней взысканное имущество будет оценено и выставлено на торги.

В августе прошлого года Московский городской суд признал законным взыскание 21 млн рублей, собранных на лечение Жанны Фриске, с ее родителей. По информации «Русфонда», на лечение из 25 млн было потрачено только 4,12 млн рублей.

Жанна Фриске скончалась на 41-м году жизни 15 июня 2015-го от рака головного мозга.

Ранее отец певицы рассказал о странностях Шепелева на поминках по артистке.