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Татьяна Ларионова: Строительство собора Казанской иконы Божией Матери завершат к 4 ноября

23 марта 2018, 18:25 , Фото: Рамиль Гали

Татьяна Ларионова: Строительство собора Казанской иконы Божией Матери завершат к 4 ноября К дате подписания указа Президента Татарстана о воссоздании собора планируется полностью завершить работы по внешнему фасаду.
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(Казань, 23 марта, «Татар-информ», Арсений Маврин). Собор Казанской иконы Божией Матери – важнейший объект, над воссозданием которого работает республиканский фонд «Возрождение». Об этом сегодня на заседании попечительского и административного советов фонда заявила его исполнительный директор Татьяна Ларионова.

«Мы имеем огромное желание к четвертому ноября текущего года, а это дата подписания указа Президента нашей республики по воссозданию данного собора и строительства Болгарской академии, завершить работы по внешнему фасаду», — сообщила Ларионова.

Основные общестроительные работы, в том числе и по подземному храму, на объекте уже завершены. Специалисты приступили к внутренним работам.

Сам собор, по словам Татьяны Ларионовой, уже достиг в высоту отметки в 38 метров. А после завершения его строительства полный вес здания достигнет 124 тыс. тонн. Но не это будет его главным достоинством. Ожидается, что собор, воссозданный на месте обретения одной из главных святынь христианского мира, вновь станет местом притяжения многочисленных паломников со всего мира.

 


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