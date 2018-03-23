В Казани начались заседания попечительского и административного советов фонда «Возрождение»

(Казань, 23 марта, «Татар-информ», Арсений Маврин). В эти минуты в Представительском корпусе Казанского Кремля проходят заседания попечительского и административного советов Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры РТ.

Заседания проходят под председательством Государственного Советника Татарстана Минтимера Шаймиева. В их работе также принимают участие ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе, руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, руководитель Аппарата Кабмина РТ Шамиль Гафаров, представители органов власти, религиозных конфессий, предприятий и общественных организаций.

Минтимер Шаймиев назвал ярчайшими событиями минувшего года включение в список мирового наследия ЮНЕСКО Успенского собора и монастыря, завершение строительства и начало образовательного процесса в Болгарской исламской академии, а также начало воссоздания в Казани собора Казанской иконы Божией Матери.

«Всего наши успехи — это результат нашей общей работы: ученых и целых институтов, компаний и организаций Татарстана, всех наших благотворителей — а это практически все население республики и множество людей из-за пределов Татарстана», — отметил Минтимер Шаймиев.

Государственный Советник РТ подчеркнул, что работы предстоит еще много. В Болгаре завершается строительство гостиничного комплекса «Кул Гали» и благоустройство набережной. В Казани — нужно завершить возведение собора. Хватает работы и в Свияжске.